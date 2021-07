Un proceso judicial de lo más delicado para Rocío, pues se ha visto obligada a entrar en una batalla judicial en un asunto que atañe directamente a su 'enano' (como ella se refiere a su hijo). "El ser ha intentado hacer otra vez, lo que ya ha intentado hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de mi hijo y como ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla es él, no es el padre", señalaba con rotundidad la hija de 'la más grande'.

"La cuestión de que el hijo se haya unido a la denuncia del padre, es una cuestión más procesal que otra cosa. No tiene menos peso porque la reclamación la hubiera realizado solo el otro progenitor . Es una mera cuestión. Dependiendo del supuesto, la reclamación la realiza el progenitor o el hijo, pero no refuerza la reclamación, porque los alimentos, como digo, se han de prestar incondicionalmente, porque así lo establece nuestra legislación”, ha puntualizado.

"Cuando el obligado al pago de una pensión no cumple con su obligación, se procede a una ejecución, para lo cual se realiza una investigación patrimonial del obligado a fin de averiguar qué bienes se tiene para, en su caso, embargar su sueldo, sus bienes, etc., y que, a través de una ejecución forzosa, se proceda al pago de esa pensión que el obligado no ha llevado a cabo de forma voluntaria”, ha explicado el especialista en la materia.

El problema se presentaría cuando "el obligado al pago no tiene sueldo (o no lo declara) y no tiene bienes, pues en ese caso no hay nada a lo que acudir para obligarlo a pagar la pensión", ha ejemplificado Manuel García Mayo, doctor en Derecho que nos ha ayudado a comprender los escenarios judiciales a los que podría enfrentarse Rocío Carrasco por el presunto impago de la pensión de su hijo.