Manuel Zamorano, sobre el famoso corte de pelo de Rocío Carrasco: "Ese peinado está pasado de moda"

El principal problema reside en algunas limitaciones o a la hora de combinar estilos tal como el estilista explica: “A no ser que seas muy moderno y vaya completamente contigo, el rapado de pelo a un lado te complica las cosas a la hora de hacerte un recogido para acudir a algún evento” y añade un ejemplo que se le viene a la mente con la boda de Carmen Borrego . A ella acudió Rociíto con un vestido muy clásico en color verde y según su punto de vista, “el tener la nuca y los lados afeitados no le pegaba ni con cola”.

Por eso él insiste en que ese "corte tuvo su momento, pero ahora no es un look que sea tendencia y mucho menos me lo piden en la peluquería", ha confesado. Es más, si a él le dieran a elegir el peinado más favorecedor que ha llevado Rociíto, lo tiene claro: "Yo he visto imágenes suyas con el pelo corto en las que estaba muy guapa. Con la zona de la nuca corta y el flequillo largo me parecía que estaba ideal", ha querido puntualizar en función de su conocimiento y de los rasgos que tiene la hija de Rocío Jurado.