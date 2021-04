Rocío Carrasco, a su salida del juzgado contra Antonio David: "Pensaba que había pagado los 60.000 euros"

Rocío Carrasco comparece ante los micrófonos de 'El programa de Ana Rosa' tras declarar en el juzgado de Alcobendas por la denuncia impuesta por Antonio David Flores. El exmarido la acusa de no pagar la pensión de su hijo dependiente desde el año 2018.

Tras declarar, Rocío Carrasco salió a la calle donde se volvió a encontrar con los medios de comunicación y ahora sí habló con ironía, refiriéndose a Antonio David: "Yo pensaba que venía a que me dijeran algo de que había depositado los 60.000 euros de la fianza que debe todavía... pero no, no era para eso, era otra cuestión...".