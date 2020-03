Gianmarco rompe con Adara y se vuelve a Italia: "Descubrir estas cosas me duele mucho"

Gianmarco rompe con Adara y desvela el motivo

Después de que hayan saltado todas las alarmas sobre una posible crisis entre Adara Molinero y Gianmarco por unos extraños mensajes, ha sido él el que ha querido comunicar el fin de su relación. El exconcursante de ‘GH VIP’ ha roto su silencio en Instagram y ha comunicado que ya no están juntos y el motivo de la ruptura.

“Quiero decir que yo me voy porque han salido unos mensajes de Adara en los que hablaba con otros chicos. En particular, con otro chico que estaba hablando para quedar, para verse con él”, ha comenzado explicando bastante afectado y con los ojos llorosos.

“Vosotros sabéis que yo he luchado muchísimo por estar con ella. Lo he dejado todo por venir aquí y he estado completamente solo, dejando a mi familia, a mis amigos y todo”, ha continuado contando casi sin voz. El italiano se ha mostrado muy dolido en todo momento y ha tratado de contener las lágrimas ante esta dura decisión.

Mientras que Adara ha preferido guardar silencio por el momento, el influencer ha terminado así: “Descubrir estas cosas me duele mucho, porque creo que no me lo merezco después de lo que yo he hecho. Las faltas de respeto son graves y esto es muy grave. Ahora necesito un poquito de tiempo. Sé que mi familia en estos momentos me necesita, por lo tanto vuelvo a casa”.

La confirmación de esta noticia llega tan solo unas horas después de un inesperado cruce de mensajes en redes sociales por parte de ambos. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comenzaban a compartir una serie de publicaciones que hacían presagiar lo peor sobre su relación.

Ahora, a través del influencer hemos podido conocer que todas esas sospechas eran ciertas y el motivo por el que ha tomado esta drástica decisión. Estas eran las palabras de él hace tan solo unas horas: “Necesito estar bien yo primero para poder haceros felices a vosotros. Pronto volveremos a hablar”. ¡Y vaya si ha hablado! Gianmarco no se ha cortado y ha destapado el motivo en Instagram ante la atónita mirada de su legión incontable de fans.

Por su parte, Adara señalaba hace unas horas “a los que juegan a perderte, déjalos ganar”. Un mensaje con el que podría estar anunciando el fin de su relación con él, que como ha contado pondrá rumbo a Italia para reencontrarse con su familia. Por las palabras de ambos, no sabemos si esto tendrá solución. Lo que está claro es que la cosa no pinta nada bien en estos momentos.

La cuestionada relación de Adara y Gianmarco tras 'GH'

Aunque la pareja tuvo que enfrentarse a infinidad de críticas desde un principio, consiguió anteponer su amor ante todo, incluso ante su propia familia. En este corto pero intenso tiempo, los dos nos han regalado infinidad de momentos juntos que siempre quedarán en el recuerdo. La decisión de ambos parece tan clara que han decidido borrar todas sus fotos y publicaciones juntos de sus redes sociales. Desde este mismo instante, no queda ni rastro de su relación en sus perfiles oficiales de Instagram.