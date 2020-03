Adara y Gianmarco dan la cara y protagonizan una pelea: "No me hables como si fuera tonta"

El vídeo de la monumental bronca de Adara y Gianmarco que acabó en ruptura

El pasado viernes conocíamos una de las noticias más inesperadas. Adara Molinero y Gianmarco decidían poner punto y final a su breve pero intensa relación. Ahora, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha cumplido con su palabra de que el lunes veríamos todo y ha sido a través de un vídeo de ‘mtmad’ donde hemos podido ser testigos de la monumental bronca de ambos que acabó en ruptura.

Y es que, antes de que el italiano comunicara, casi llorando, que había roto su relación con la madrileña, los dos protagonizaron una gran pelea que estaba siendo grabada para uno de los capítulos de “Contigo en casa”, que ha salido hoy a la luz.

"Para que todo el mundo lo sepa, teníamos que grabar este capítulo y yo no soy actriz. Yo no voy a hacer un papelón como que todo está bien, que es maravilloso…", ha comenzado explicando Adara. En el vídeo, donde ella no da crédito, le dice a Gianmarco que cuente ante la cámara por qué se va a Italia, porque ni ella lo sabe.

El influencer, que no sabe muy bien como contar lo que ha ocurrido, explica que había una cosa que a él le ha dolido mucho y que no se esperaba para nada. Adara reconoce que había hablado con un chico, pero que había sido algo sin importancia y que parece que no puede hablar con nadie.

“No me lo esperaba. Puede hablar con chicos pero si les dice de quedar para ver ‘Supervivientes’…”, ha comentado él. Mario Angulo, que hacía la videollamada, ha tratado de calmarle y le ha comentado que ese chico tiene relación con la madrileña desde hace mucho tiempo.

Según Gianmarco, el chico en cuestión le comentaba a Adara que si todo les salía mal él estaba ahí y otras cosas que ella ha ido negando. “Que quede claro que estas cosas las ha dicho este chico. Yo no he dicho nada y está todo en los mensajes. Lo que está haciendo es desviar el tema porque se va a Italia y no me dice por qué”, ha señalado muy enfadada.

El italiano ha comentado, sin entrar en mucho detalle, que tiene que volver a Italia por un tema familiar. La modelo no paraba de decirle muy alterada que estaba desviando el tema y que lo que estaba haciendo era dejarla tirada sin darle ningún tipo de explicación. Él seguía insistiendo en esos mensajes con un chico como el motivo principal de que se marchara.

Nuevamente, ella le ha preguntado que por qué se va a Italia y él no sabía darle una razón concreta. “Estaba dolido. Una persona por la cual he luchado siempre se estaba hablando con un chico. Yo estaba temblando y llorando sentado”, ha señalado mientras contaba cómo se sintió al ver esas conversaciones. “Ella me está mintiendo”, ha dicho muy dolido.

Adara, destrozada por todo lo que está diciendo Gianmarco

Adara ha relatado lo que está viviendo y ha contado incluso que se ha despertado con los ojos hinchados de tanto llorar. “Juro por mi madre que yo no he dicho nada de lo que dice. Lo vas a ver y me vas a tener que pedir disculpas”, le ha reprochado muy enfadada y diciéndole "no me hables como si fuera tonta".