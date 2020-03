Diego Matamoros da positivo en coronavirus y manda un mensaje: "Espero que os pueda servir"

Diego Matamoros, positivo en coronavirus, agradece el cariño de sus seguidores

Tras hacerse pública la noticia, el ex de Estela Grande ha recurrido a las redes sociales para lanzar un mensaje tranquilizador a su legión de fans. "Sinceramente no me apetecía poneros una foto de mi estado actual, prefiero que me recordéis de otra forma", ha comenzado escribiendo el influencer, sin perder su característico sentido del humor.