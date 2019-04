Giuls 'GH' sorprende rapándose el pelo en directo: "Qué a gusto me he quedado"

Blanco, pelirrojo, media melena ¡y ahora rapado! Como ya os contábamos hace unas semanas, la exconcursante de 'GH 14' es toda una aficionada a los cambios de look caseros. Después de decir adiós a la característico rubio que le había acompañado durante todos estos años, Giuls nos sorprendía hace menos de un mes con un cambio de look radical , reapareciendo con una media melena pelirroja.

Parece que esta última transformación no ha convencido del todo a la ex gran hermana y le ha puesto una solución definitiva lo antes posible. Siguiendo los pasos de María Jesús Ruiz, hemos podido presenciar en directo cómo Giuls, de nuevo rubia, se ha rapado el pelo a través de sus 'stories' de Instagram.

Tras este inesperado cambio de look, la ex gran hermana no ha dudado en mostrar a todos sus seguidores el resultado final, manifestando estar encantada con la decisión que ha tomado. "Qué a gusto me he quedado", ha comentado, también a través de sus redes sociales. Y a vosotros, ¿qué os parece esta increíble tranformación de la exconcursante de 'GH'?, ¿con qué look de Giuls os quedáis? ¡Dale al play del vídeo si quieres ver la evolución de su gran cambio!