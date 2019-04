El marido de Verdeliss cambia de 'look' y pide consejo: "Ahora toca decidir"

"Padre y marido más que orgulloso", así se define Aritz en su pefil de Instagram en el que suele compartir el día a día con su mujer Verdeliss y todos sus pequeños. Ahora nos ha sorprendido con un vídeo en el que se ve que el marido de la exconcursante de 'GH VIP' se ha realizado un favorecedor corte de pelo y, además, ha pedido consejo a sus seguidores sobre si se afeita o se sigue dejando la barba. ¿Estaremos ante un nuevo influencer? "Me he cortado el pelo, que ya era hora!!! Ahora toca decidir, me afeito o no me afeito? Estefi vota que no, ¿vosotros...?", ha escrito en el vídeo en el que muestra su nuevo 'look'.