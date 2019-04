Kiko Matamoros aclara cómo está su relación con su hija Anita en la actualidad: "Estoy tranquilo"

La relación del colaborador de 'Sálvame' con Diego Matamoros

Al ser preguntado por su hijo Diego, el colaborador de 'Sálvame' tan bien ha sido muy claro confesando lo que piensa. Kiko Matamoros considera que su hijo "se ha cobrado la herencia en vida". El motivo: las numerosas visitas a los platós a su costa. "Vive desde hace 5 años poniéndome a parir. No sé lo que se habrá sacado, pero no menos de 600.000 o 700.000 pavos", explica.

Kiko Matamoros opina de Tony Spina

Hablando sobre Tony Spina, con el que Makoke tiene una cuestionada y dudosa relación, Kiko Matamoros lo tiene muy claro: "Si quieren vivir juntos, que vivan juntos, pero donde se lo paguen ellos. Esto es ya una factoría de chulos. Yo no me he partido los cuernos 20 años para que vivan estos personajes en mi casa. Estoy absolutamente convencido de que están juntos".