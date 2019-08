Giuls 'GH' coquista las redes con un semidesnudo: "Todo empieza a cambiar el día que decides quererte más a ti"

La exconcursante de 'GH' pone el broche de oro a su viaje con un topless

La exconcursante de 'GH' ha compartido a través de los stories de Instagram un mensaje que le ha gustado nada y menos: "No des clases de moral. Si te has operado el pecho significa que no te gustabas antes", le escribía un seguidor. "He borrado el comentario. Este tipo de mensajes no me gusta tenerlos pero antes de eliminarlos hago una captura y lo enseño para que veáis hasta qué punto llegan las reflexiones de una mujer hacia otra", se ha defendido Giuls.