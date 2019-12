Gloria Camila escribe una carta a Ortega Cano y se sincera tras su ruptura: "Has estado para levantarme"

"Gracias papá. Gracias por ser mi ángel, estar siempre, por aportarme todo lo bueno de ti", ha comenzado la exconcursante de 'Supervivientes'. La hija de Rocío Jurado ha destacado que él siempre ha estado cuando le ha necesitado y ha resaltado lo siguiente: "Estos últimos meses has sido mi ancla más fuerte y te lo agradeceré siempre. No me has dejado nunca y siempre has estado para levantarme cuando me he caído. Sé que volveré a caer, y lo bueno es que estarás tú siempre ahí". Para terminar, Gloria le ha dicho que le "quiama" y que es el hombre de su vida.