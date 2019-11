Gloria Camila se sincera y comunica la decisión que ha tomado con Kiko Jiménez: "Le he demandado"

Calificando a su exnovio de "provocador nato", la exconcursante de 'Supervivientes' ha expresado lo siguiente sobre el que un día fue su gran amor: "Pienso que lo más inteligente es callar. Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Ese señor me ha acusado de cosas inciertas y lo va a tener que demostrar en los tribunales. Le he demandado". Según ha podido saber 'Jaleos', la demanda "ha sido admitida a trámite" y Kiko ya habría sido informado de ello.

Además, Gloria Camila asegura que lo ha pasado muy mal y que, en estos duros momentos, ha echado de menos a su madre, que falleció hace 13 años. "Voy mucho al cementerio a verla y le dejo las cartas que le escribo (...) Sé que tengo un ángel de la guarda", confiesa. Otra persona que le ha estado apoyando incondicionalmente en todo este tiempo ha sido su sobrina Rocío Flores, para la que siempre tiene muy buenas palabras y a la que considera la hermana que nunca tuvo. "Yo le aconsejo que no entre en las provocaciones y que no me defienda", cuenta.

Gloria Camila aclara su situación sentimental

Centrándose en su situación sentimental, la hija de Ortega Cano ha hablado muy claro y ha contado que no piensa en buscar pareja. "Quiero disfrutar de mi soltería, es un estado del que no me acordaba", ha explicado en la citada revista. La influencer ha explicado también que está centrada en quererse así misma y que sus amigos han sido su mejor terapia. Con estas declaraciones, ha querido dejar claro que está soltera, por lo que indirectamente ha desmentido de nuevo que todo lo que se dijo sobre su posible relación con Iván González no sería cierto.