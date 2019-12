Susana Megan 'MyHyV' estalla y confiesa cómo está su relación con Manu: "Hay gente muy mala"

Con la sinceridad y la claridad que le caracteriza, se ha dirigido directamente a los 'haters' que quieren romper su relación y que le envían mensajes con la intención de desestabilizar todo. Harta de leer y escuchar esas cosas, ha hablado alto y claro para contar, en primera persona, cómo está todo y el motivo por el que ella no viaja con Manu.

"No todo vale, hay gente muy mala que se dedica a decir cosas muy feas. Es muy triste que haya gente con tan mal fondo y que escriba mensajes tan fuertes para una pareja", ha explicado. La expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha asegurado que si no fuera por la fuerza que tiene, todo esto hubiera conseguido acabar con ella. A Susana le han llegado a decir que su relación es "una mierda" por no poder ir de viaje con Manu.