Gloria Camila manda un mensaje tras ser relacionada con Iván González y descoloca a sus fans: "Cosquillas en el corazón"

Gloria Camila nunca deja sorprendernos. En medio de las informaciones que apuntan a que podría tener o haber tenido algo con el extronista de ' MyHyV ' Iván González , ahora nos ha descolocado por completo con el último mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales. Por sus palabras, parece que la hija de Ortega Cano estaría ilusionada con una persona que, según ella, no es Iván como todos creen.

A parte de esas cariñosas palabras que no hemos pasado por alto, Gloria también ha lanzado esta frase: "Tarde o temprano, todo se sabe". ¿Estará la hija de Rocío Jurado deseando gritar su amor a los cuatro vientos? Sea como sea, parece que por el momento no quiere hablar abiertamente sobre este tema, pero resulta llamativo que comparta todo esto justo cuando el foco de atención está puesto en su presunta relación con el extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa '.

Gloria Camila ya ha aclarado su relación con Iván González 'MyHyV'

Tras ver el revuelo causado por ir acompañada de Iván a hacerse un tatuaje, la hija de Ortega Cano, que no suele pronunciarse sobre este tipo de temas, decidió romper su silencio para aclarar lo que estaba ocurriendo. Mostrándose bastante enfadada, expresó que le parecía "una chorrada" lo que se estaba diciendo y que estaban "cebando" algo que no era. Para zanjar de una vez por todas los rumores, la exsuperviviente explicó no tiene absolutamente nada con él.