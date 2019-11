Bea 'GH' presenta a su novio ante la cámara y se sincera con él: "Nunca he dejado de quererte"

El novio de Bea habla de su edición de 'GH' y opina de Rodri

"Cuando le vi, me dije que ese chico tenía que ser para mí", ha confesado la exconcursante de 'GH', que le ha pedido a Adrián que se sincere con sus seguidores. "No vi nada de tu edición. No podía verlo porque me sentía incómodo", ha explicado. "Mucha gente me enviaba vídeos pero no llegué a ver el programa. Entraste a la casa un poco despechada, diciendo que te gustaban morenos, tatuados...y diciendo que eras una rompecuellos, que eran frases que teníamos entre tú y yo, con nuestras cosas. Que rehicieses tu vida ahí dentro me dolió bastante", ha confesado el joven, que no se ha cortado a la hora de opinar de Rodri.