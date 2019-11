Gloria Camila se pronuncia sobre su relación con Iván González: "Quiero aclararlo"

"Hola chicos. Bueno, me paso por aquí, pero no voy a ser muy pesada", ha comenzado señalando la ex de Kiko Jiménez, que ha explicado el motivo por el que no suele hablar su vida privada. "Es verdad que nunca me manifiesto sobre ningún tema...pero es que esto me parece una chorrada", ha sentenciado la hija de Rocío Jurado, que ha confesado que el motivo por el que no habla de los asuntos y noticias que la conciernen es porque prefiere solucionarlos por la vía legal.