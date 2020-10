Gloria Camila aclara si ha recibido un mensaje de Rocío Carrasco: "Lo niega la protagonista y dicen que sí"

Y es que la ex de Kiko Jiménez no tiene problema en responder de forma habitual a aquellos temas que la ponen en el centro de la polémica. Hace unos días hablaba de su relación con Rocío Flores y ahora ha querido zanjar aquellos comentarios que hablan de un posible acercamiento con su hermana mayor. “Si la niega la protagonista y dicen que sí, pues ya está” , respondía Gloria ante los paparazzis, negando de esta forma que Carrasco se hubiese puesto en contacto con ella en los últimos días.

Gloria Camila rompe su silencio sobre su relación con Rocío Flores

Aunque el supuesto mensaje de Rocío Carrasco es la última polémica que azota a su familia, la hija de Ortega Cano era protagonista de la actualidad poco antes, cuando se hacía público que podía haberse producido un distanciamiento con su sobrina. "Voy a aclarar una cosa. Yo amo a mi sobrina, la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido o que tenga celos como he leído”, respondía con la firmeza que le caracteriza.

Gloria dejaba claro que todo lo bueno que le pase a Rocío Flores supone una alegría para ella. “Ella también se alegra de todo lo bueno que me pase a mi”, añadía. Tía y sobrina han demostrado, en los últimos años y ante las cámaras, que mantienen una relación muy unida y siempre ha defendido a la pequeña de los ataques que ha podido recibir públicamente. En toda esta historia también entra en juego Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que daba ambas informaciones y con quien la ex de Kiko Jiménez asegura no hablar sobre sus relaciones familiares.