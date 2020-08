Gloria Camila posa en bikini y Michu reacciona: "Los amigos no saben como sabes"

Gloria Camila , ex de Kiko Jiménez, ha posado en bikini y ha compartido la espectacular imagen con sus miles de seguidores de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes', que está muy enamorada de su novio David, ha provocado todo tipo de reacciones con su instantánea. Michu , la nuera de Ortega Cano y actual pareja de José Fernando, ha sorprendido a todos reaccionando a la comentada imagen.

"Los amigos no saben como sabes", ha escrito Gloria en el texto que acompaña a su foto en bikini. Entre los numerosos comentarios que ha recibido, que no son pocos, también hemos podido encontrar el de la novia de su hermano. Aunque durante mucho tiempo se ha insinuado que la relación entre ellas no era nada buena, Michu ha dejado claro que todo ha cambiado con su mensaje. "Nenuco", le ha dicho en tono cariñoso y demostrando la complicidad que tienen en la actualidad.