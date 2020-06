Gloria Camila posa sin ropa tras perder 15 kilos y habla de su cambio físico: "Cuido mi alimentación"

El cambio físico de Gloria Camila sigue siendo uno de los temas de mayor interés entre sus seguidores. La hija de Ortega Cano se ha sincerado con ellos a través de Instagram y ha vuelto a hablar sin tapujos sobre este tema. En esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' y ex de Kiko Jiménez ha posado en topless para que todos ellos puedan ver su impresionante y comentado cambio físico tras perder 15 kilos.

Ha sido a través de un preguntas y respuestas de Instagram donde los fans de la hija de Rocío Jurado le han sacado el tema con total naturalidad. En medio de las numerosas cuestiones que le estaban planteando, el tema de su pérdida de peso no ha tardado en salir. Esta ha sido la respuesta de Gloria cuando uno de sus seguidores le ha preguntado cómo ha perdido "tanto peso" y se mantiene así de guapa: "Haciendo bailes mientras cocino, cuidando mi alimentación, deporte y pilates".

La cosa no ha quedado ahí, y otro de sus fans le ha preguntado que cuánto tiempo tardó en empezar a ver los cambios en su cuerpo desde que comenzó a practicar pilates. La ex de Kiko Jiménez ha asegurado que fue al mes y medio de comenzar sus clases. Y es que, tal y como confesó en un sincero vídeo que compartió en su perfil oficial de Instagram, Gloria no puede estar más encantada con este método gimnástico que tanto le gusta practicar.