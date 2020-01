Gloria Camila dice adiós a Kiko Jiménez: Los detalles de su nuevo novio

“Me despido del año, le digo adiós al 2019 y le digo bienvenido al 2020. Quizá mis cagadas, mis fallos, mis errores, la inocencia que me rodea a veces, mi cabezonería, mi orgullo y mi ego, quizás por eso no todo lo hago bien”, comienza reconociendo Gloria para después explicar: “el paso del tiempo es el único que ha ido poniéndome en el camino correcto, el tiempo ahora es mi más valioso tesoro, este año se puede quedar en la basura, en el trastero, pero no en el olvido”.

Después, la joven reflexiona sobre todo lo que le ha quitado este año, pero que también le ha aportado. “Este año me ha aportado pero también me ha quitado, me ha aportado gente que me quiere de verdad, gente que sin conocerme ya me apoyaba, gente que conozco de siempre y nos hemos vuelto a reencontrar, gente que sin esperarme han sido más importantes de lo que nunca llegué a pensar……pero me ha quitado mucho más, me ha quitado LA MALDAD que me rodeaba”, finaliza la hija de Ortega Cano, que da claros síntomas de estar feliz por todo lo que malo que se ha quitado en su vida y lo bueno que le ha llegado a final de año.