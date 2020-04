Gloria Camila se sincera sobre su bajada de peso y confiesa que ha perdido 15 kilos: "Yo no paso hambre"

En primer lugar, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido aclarar que siempre ha sido muy delgadita y que no ha tenido ningún tipo de obsesión por perder peso. “Nunca me había parado a pensarlo y nunca había pensado que tuviese mal cuerpo, hasta los 18 años”, ha explicado.

Esa depresión y “la ansiedad” hicieron que comenzara a comer mucho más, todo ello sumado a que no sabía cocinar muy bien: “Empecé a salir de fiesta, me cogía mis puntitos y bueno, el caso es que fue una época muy mala. Fue un poco dañina tanto mental como emocional y físicamente”.

Aun así, Gloria no se veía bien y ha explicado el motivo: “No sé por qué, pero ahí no se me notaba tanto que había adelgazado. Físicamente, en la tele no lo notaba y yo tenía muchísimo complejo. Yo sabía que había engordado lo más grande y que ese no era mi cuerpo”.