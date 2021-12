En este sentido, la hija pequeña de Rocío Jurado no ha dudado a la hora de inyectarse ácido hialurónico en los mismos. Pero no para conseguir volumen, como han hecho otros muchos rostros conocidos e influencers de su edad, sino para lograr una boca jugosa e hidratada.

"No he me puesto labio, no tengo ninguna operación estética, ni retoque, excepto el pecho. Pensé en hacerme la bichectomia, pero menos mal que no me la hice. Envejecemos y a la larga se nos descuelga la cara", decía a principios de febrero de este año presumiendo de su belleza natural y haciendo referencia a la operación que, por otro lado, sí que tiene su sobrina Rocío.