Marta López recibe críticas por su vídeo bailando en tanga y responde: "Mi trabajo es enseñar mi cuerpo"

La novia de Kiko Matamoros, duramente criticada por su vídeo en tanga

Marta López se ha visto obligada a defenderse de una polémica en la que ni ella misma esperaba verse envuelta. La novia de Kiko Matamoros está acostumbrada a recibir numerosas críticas en sus publicaciones de Instagram. Sin embargo, con su última publicación (en la que la hemos podido ver mostrando su cuerpo en ropa interior) la modelo ha considerado que sus seguidores han cruzado la línea del respeto y es por eso que ha respondido vía 'stories' a todos los comentarios negativos. Lo ha hecho con una reivindicación en la que habla de la libertad de la mujer.

"Hola chicos. No me suelo pronunciar sobre estas cosas en público, pero me gustaría decir varias cosas", ha comenzado escribiendo la novia del colaborador de 'Sálvame', que ha estallado tras todos los insultos que ha recibido en su última publicación, en la que podemos verla bailando y enseñando su tipazo en lencería. La 'influencer' ha expuesto que es muy sencillo criticar estando protegidos detrás de una pantalla.

"Os guste o no, es mi cuenta. Por lo tanto, subo lo que quiero. Si no os gusta, no me sigáis porque nadie os obliga", ha señalado la modelo, que ha querido dejar claro que respeta todas las críticas que recibe, siempre y cuando sean constructivas y escritas con respeto. "Mi Instagram es mi trabajo y parte de él es enseñar mi cuerpo. A parte, me lo curro para enseñárselo a quien me da la gana", se ha defendido haciendo un alegato en contra de la hipocresía de sus 'followers'. "Luego todas sois muy tolerantes, pero las que me insultáis cuando subo cosas en bikini o en lencería sois mujeres", ha sentenciado.

Además, la Miss ha querido denunciar la "asociación arcaica" que sigue existiendo a día de hoy y que relaciona el hecho de ser guapa con ser tonta. "Que aquí enseñe lo que mis seguidores quieren ver, no significa que no haga otra cosa en el día. ¿Por qué nadie me dice nada cuando subo 'stories' estudiando? Si no lo hiciese, tampoco sería asunto vuestro", ha comentado la modelo, que ya acumula más de 29.000 visualizaciones en este polémico vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo) el 14 Nov, 2019 a las 12:23 PST

Marta ha asegurado que ella es una chica normal a la que le gusta trabajar su cuerpo y su mente a diario. "No molesto ni hago mal a nadie...y si alguien lo siente así, que deje de seguirme. Creo que en esta sociedad faltan muchos valores", ha escrito la novia del colaborador de Telecinco, que ha lanzado un último mensaje para todas las mujeres que siguen sus pasos y que, según ella, carecen de de educación y "van sobradas de resentimiento".

Kiko Matamoros defiende a su novia