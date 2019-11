Ana Obregón se pronuncia sobre el estado de salud de Álex Lequio: "Él hace que las cosas sean muy fáciles"

Ana Obregón habla en exclusiva sobre el estado de salud actual de su hijo Álex Lequio

Este domingo día 17 de noviembre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Con motivo de esta importante fecha, esta mañana ha tenido lugar en Madrid el acto "Deseos de todo pulmón" que, además de contar con especialistas en la materia, ha contado con la presencia de Ana Obregón, que desde hace más de un año está viviendo la lucha contra el cáncer muy de cerca con su hijo Álex Lequio.

Dicha campaña, tiene como objetivo recaudar el máximo dinero posible para poder seguir trabajando en la investigación contra el cáncer y poder destinarlo así a distintas organizaciones que tratan de conseguir este objetivo. Además, pretende informar a la población sobre el cáncer de pulmón, "el tipo de tumor más frecuente a nivel mundial".

En 'Outdoor', hemos podido hablar con ella, que se ha pronunciado sobre el estado de salud actual de su hijo en su lucha contra esta enfermedad. La actriz nos ha hablado de la importancia de enfrentarse a esta situación con mucha positividad y de la gran lección que le ha dado Álex, con la madurez que ha demostrado a sus 27 años.

Sabemos que estás en este evento por un motivo muy especial, ¿cómo crees que debe afrontarse la lucha contra el cáncer y cómo la has afrontado tú?

Yo estoy aquí por una campaña que hay maravillosa y porque mañana es el día del cáncer de pulmón. Es para concienciar a los españoles, hablarles de los síntomas, de los factores de riesgo como puede ser el tabaco, el medio ambiente...y sobre todo para decir que es muy importante la detección temprana. Es decir, que en cuanto haya una tos persistente, se tenga fatiga o cuando haya cansancio sin saber por qué, es muy importante informar a todos los españoles de que hay que ir al hospital y pedir pruebas. El problema es que, como siempre, el Gobierno no invierte dinero ni en investigación, ni en sanidad y la sanidad necesita urgentemente dinero porque todas esas pruebas, que muchas veces no se hacen porque falta dinero y que son las que conseguirían detectar el cáncer.

¿Qué tal está tu hijo en estos momentos?

Todo va bien, pero no estoy para hablar de mi hijo. Mi hijo está con tratamiento y yo estoy aquí para visibilizar esto, para concienciar a los españoles y para mandar un mensaje enorme de apoyo y de ánimo a los que luchan, a los héroes que están luchando contra esta batalla y a sus familiares también. Decir a todo el mundo que lo importante es la actitud, que se puede, que hay muchísimos tratamientos y que para adelante siempre.

¿Consideras que es muy importante la forma de afrontar una situación así?

La actitud del paciente es importantísima. Pero yo no les llamo pacientes, les llamo héroes. Todos los que luchan contra esta enfermedad son héroes, que sonríen, que van para adelante. Y a los familiares, que lo único que hay que hacer es ir para adelante y no dejarlo ni un minuto porque las guerras, las batallas, se ganan luchando, no desplomándote.

¿Podrías decir que estás viviendo el momento de mayor unión familiar?

Sí. Yo creo que este tipo de cosas une a toda la familia y, sobre todo, es una experiencia de vida que, si tiene algo de positivo, es que te enriquece a nivel interior y relativizas otro tipo de cosas que antes te preocupaban...todas las cosas de las que antes te quejabas, son una idiotez. Y también todas las cosas de las que se queja la gente de mi alrededor otras veces (risas).

¿Cuál es el principal consejo que les darías a todos esos héroes que luchan y a sus familias?

A los héroes el principal consejo es: actitud, ánimo. Yo no digo esperanza porque eso es como un que sí y que no. Y se puede, se gana. No gracias a este Gobierno español, que nunca invierte dinero en investigación, que es lo que de verdad salva vidas. Pero a pesar del Gobierno, se gana gracias a que en otros países sí se invierte muchísimo en investigación en lugar de en elecciones y chorradas. Gracias a eso, hay tratamientos para curar a un hijo, a un padre, a un hermano o a un amigo.

Hablando de ese positivismo que crees que deberían tener las personas que luchan contra el cáncer, ¿a ti te sorprendió la positividad de tu hijo?

Yo he descubierto a un hijo que me da una lección de vida cada día y me la está dando. Es increíble que una madre empiece a conocer a su hijo con 26 años, pero es que es la verdad. Es un ejemplo para mí y para muchísima gente.

¿Su actitud te ha ayudado a ti a afrontar todo mejor?

Exacto. Él hace que las cosas sean muy fáciles.

Hemos podido verle muy activo e involucrado con su empresa...

Sí, no para de trabajar. Tiene mucho mérito, con 26 años y una empresa con casi 30 personas trabajando. Es un emprendedor que ya está generando puestos de trabajo. Está siempre con temas benéficos, con trabajo...es verdaderamente un ejemplo. Antes hablaba de él porque, como a cualquier madre, se me cae la baba, pero ahora más con todo lo que está haciendo.

Un ejemplo de superación y de que nada puede frenarle, ¿no?

Esto no frena. Es ir para adelante constantemente. Sacar una experiencia enriquecedora y seguir para adelante.

Para terminar, ¿algún deseo para el 2020?