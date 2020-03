Susana confiesa el motivo de su ausencia en televisión y habla de ello: "No me siento cómoda"

Susana ha querido explicar mientras se maquillaba en qué consiste su trabajo en redes sociales. La murciana ha aclarado que es “un proceso más complejo” de lo que la gente cree, ya que las marcas pasan por varias etapas hasta que llegan a verse plasmadas en sus redes sociales. Además, ha aprovechado este tema para hablar de su ausencia en televisión. “A mí me gustan muchos los realities, tanto para verlos como para participar”, ha confesado, para luego aclarar por qué no suele asistir a los platós. "Me siento perdida (...) no me siento cómoda", ha contado entre otras cosas.