Marina se sincera sobre la relación que tiene con Lucía e Isaac tras su traición: "La cosa está tensa"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado alto y claro sobre su relación con Lucía e Isaac

Marina García tiene muy claro lo que quiera tras su paso por 'La isla de las tentaciones' porque no solo se descubierto como una mujer nueva, sino que también sabe qué personas quiere en su vida y las que prefiere mantener lejos. Sobre esto último y haciendo referencia a Lucía e Isaac a hablado alto y claro después de la traición que ha descubierto de ellos.

Sin pelos en la lengua la sevillana ha confesado cómo se encuentra ahora y en qué punto están las cosas ahora con el que se había convertido en su nueva ilusión y su amiga que era como una "hermana" en el reality: "Las cosas están bastante tensas. Está todo muy reciente, aunque supongo que el tiempo lo pondrá todo en su sitio", ha comenzado diciendo. Marina se confiesa que está "realmente dolida" porque las mentiras y la falsedad no van con ella y es lo que ha sentido por parte de estas dos personas.

Sin embargo, si pone en una balanza por lo que más ha llorado, en ese punto, Marina lo tiene claro. Lo que más le ha dolido ha sido lo relativo a la amistad y ve difícil que eso se pueda arreglar: "Lucía me ha pedido disculpas varias veces. Unas ante la cámara y también por WhatsApp. Yo se las acepto y agradezco, pero no es algo que se me vaya a pasar de la noche a la mañana. Con ella relación cero", mantiene y añade algo más "si te digo la verdad, no quiero recuperar la relación".

Marina ha dejado claro que quizás tenga con ella una conversación en el futuro, pero no es algo ahora para ella prioritario: No quiero personas así en mi vida", ha dicho para zanjar todo lo relativo a la que fue una gran amistad, pero en 'La isla de las tentaciones'.

La influencer también ha tenido palabras para Isaac Torres respondiendo a sus recientes comentarios. El tentador que ahora se está enfrentando a las críticas tras su estreno musical no es ya una preocupación para ella. "Él solito se está buscando todo", ha dicho de él Marina y también le ha lanzado una indirecta muy directa al que le prometía tanto amor. "Yo no salgo de una para meterme en otra", ha expresado en relación a si tiene ahora el corazón ocupado.

La relación con sus padres y sus nuevos proyectos

No lo ha escondido nunca que para Marina su madre es un apoyo fundamental. "Sin ella no sería yo ni la mitad", ha dicho de ella y en toda esta etapa está siendo su gran pilar de apoyo. Para Marina se vienen ahora muchas cosas nuevas y por esa parte está muy ilusionada. "Estoy viviendo el presente, estoy en redes e intentando crecer en este mundo que tanto me gusta. Nunca se sabe lo que puede venir, pero siempre digo que lo malo trae algo bueno, asique algo bueno me tiene que venir a mí seguro", ha dicho entre risas haciendo referencia a su convulso final tras 'La isla de las tentaciones'.