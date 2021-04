Y es que, tras una relación amorosa de lo más tormentosa que acabó por explotar de la peor manera de todas (con cero contacto con el progenitor del pequeño Hugo), la extronista de 'MyHyV' ha decidido retomar la comunicación con el padre de su retoño , precisamente, por el bien de su hijo. Aunque no ha sido una decisión nada fácil para ella, lo cierto es que Silvia ha hecho lo que mejor sabe hacer: contar con total transparencia y naturalidad los motivos por los que ha decidido establecer una vía de contacto con el padre de su hijo, del que no acostumbra a hablar en redes sociales.

Silvia Sicilia, sobre la relación actual con el padre de su hijo

Así lo ha contado ella misma junto a una foto de lo más reflexiva en la que se mira frente al espejo: "Os actualizo. Hugo conoció a papi. Y me dirán que cómo lo permito después de tanto tiempo. Ahórrenselo. Él necesita saber quién y él también quiere saber de mi niño . Podía haber echado en cara tantas cosas…pero es que este cuento no es el mío. Es el de mi hijo. Así que tragué y asumí todo. Cogí todos mis temores y mis traumas y los metí en la basura", ha comenzado escribiendo en perfil de Instagram.

"Después de que me quitaran un vídeo bailando con él he decidido sacarlo menos. No dejarán de verlo pero voy a cuidar más su imagen. Nunca sabemos quién se esconde tras tantos seguidores y ojos enfermos", ha señalado Silvia Sicilia que, tras comunicar públicamente la inesperada decisión que ha tomado sobre el padre de su hijo y el futuro de Hugo, no ha recibido más que cariño por parte de sus seguidores.