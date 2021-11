Y hay infinitas maneras de celebrar una boda, pero parece que por las palabras de Hugo y Lara, ellos ya tienen muy claro cómo quieren que sea la suya. En una conversación en la que no han faltado bromas ni gestos de cariños, la pareja más enamorada de 'La isla de las tentaciones' ha definido qué tipo de enlace quieren . La primera noticia que ha salido a la luz y que no ha pillado por sorpresa a sus seguidores es el papel que tendrán sus mascotas en este gran día y que será "muy, muy importante", tal como ambos han puntualizado sin ninguna duda.

A base de preguntas, sus fans les han tirado de la lengua a los dos gallegos que, lejos de estar indecisos, ambos sí que están de acuerdo en la decisión más importante: "Será una boda íntima, pero con todos nuestros allegados y en un principio por la Iglesia", ha adelantado Lara, aunque en relación a la fecha solo ha dejado caer que "será cerca del veranito" porque es un dato que todavía no han dado a sus invitados.

Tras vivir su experiencia y contar su historia de amor en 'La isla de las tentaciones' no ha faltado la pregunta de si tienen a algunos de sus compañeros en una lista negra de invitados o si habrá sorpresas. Y los primeros nombres que sí que han querido revelar Hugo y Lara han sido Sandra Barneda y Nagore Robles que "estarán invitadas", así como Dulceida, Cristina Cerqueiras, Marta Riumbao y Madame de Rosa con las que han compartido rutas en autocaravana con estas influencers y según sus palabras "han hecho una bonita amistad".

Sin querer dar más detalles del tema de los invitados, Hugo y Lara se han mostrado tajantes a la hora de hablar de lista negra o de que tengan algún tipo de enemistad con algún excompañero de 'La isla de las tentaciones' por lo que de ninguna manera iría a su boda. Tienen claro quiénes son sus amigos más directos que no pueden faltar, pero no hay censura para los otros, aunque no han confirmado si ese día estarán todos sus compañeros de reality.