Hugo Sierra posa con su hijo Martín e Ivana Icardi reacciona a su instantánea: “Bonitos”

Adara, feliz y enamorada, pasa sus vacaciones junto a Rodri

Tan contentos se encuentran los ex grandes hermanos que no han dudado en posar juntos por primera vez con un romántico ‘selfie’. Un gesto que sorprende porque la pareja no había compartido nada juntos en sus redes sociales. Ahora, parece que no les importa posar los dos en la misma foto y así lo han hecho, proclamando su amor y su felicidad en su incipiente relación.