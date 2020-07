Jonathan posa con su novia y sus seguidores reaccionan: “Se parece a Yoli"

¿Está Jonathan enamorado de nuevo? Todo apunta a que sí, si tenemos en cuenta la última foto que ha publicado él junto a una chica en actitud cariñosa. Sus seguidores no han dejado escapar la oportunidad para opinar sobre la imagen, dando la enhorabuena a la parejita y comentando el parecido de su nueva ' novia ' con Yoli , la ex del concursante de ‘ Gran Hermano ’.

Los seguidores de Jonathan aseguran que su ‘novia’ se parece a Yoli

Pero con el paso de los días el ex gran hermano no ha parado de compartir stories junto a ella. Una buena relación de amistad que han confirmado con la instantánea que ha publicado Jonathan en su último post de Instagram en actitud muy cariñosa. “Around the world”, ha escrito el joven, que ha recibido la felicitación de la mayoría de sus seguidores e incluso algún que otro comentario incómodo. “Se parece a Yoli”, “una que te acompañara en tus aventuras era lo que necesitabas” o “Yoli es más guapa”, son algunos de los muchos comentarios que han querido dejar sus followers para opinar de esta nueva relación.