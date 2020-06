Hugo Sierra revela qué ha pasado con Adara Molinero y su hijo en Mallorca: "Voy a hablar con los abogados"

Y es que, desde que Adara viajara a Mallorca hace tan solo unos días, lugar en el que ya no se encuentra, mucho se ha hablado de una posible reconciliación por parte de la pareja. Ha sido en esta entrevista donde Hugo ha aclarado qué ha ocurrido exactamente en ese encuentro con su ex. Al ser preguntado por esa posible reconciliación, el que fuera exconcursante y ganador de ‘Gran Hermano’ no ha tenido ningún problema en hablar del tema.