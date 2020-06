Hugo Sierra rompe su silencio sobre la ruptura de Adara Molinero y Gianmarco: "Creo que él la ha utilizado"

Hugo Sierra ha hablado sobre su hijo en común con Adara

Tras volver de Honduras, el uruguayo ya ha podido reencontrarse con su hijo, algo que llevaba deseando mucho tiempo. Estas han sido las emotivas palabras con las que ha descrito ese encuentro tan especial con el pequeño Martín: “Parecía que no había pasado el tiempo. Tenía mucho miedo a que no me reconociera y estuviera medio tímido. En cuanto me vio se rió, me dijo ‘papá’. No para, me fui sin que caminara”.