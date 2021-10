Irene Rosales se pronuncia tras la boda de Anabel y Omar en La Graciosa

Kiko Rivera se ha mostrado completamente agradecido por su gesto

La muerte de doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, hizo que algunos asistentes a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa se cayeran en el último momento. Los más señalados quizás, el primo de la novia, Kiko Rivera, su mujer Irene Rosales y las hijas de estos. Mientras todos celebraban la gran fiesta, el matrimonio Rivera Rosales se refugiaba en su nueva casa de Sevilla, desde la que la exconcursante de 'GH Dúo' ha querido romper su silencio y pronunciarse sobre el motivo de su ausencia tras las enormes críticas que han recibido en las últimas horas.

Kiko está destrozado y, tras la muerte de su abuela y su regreso a Cantora, sus emociones están a flor de piel. El Dj no tenía ganas de fiesta ni de celebración y, a pesar de que se suponía que él iba a ser el padrino de Anabel, prefirió no viajar hasta Canarias y guardar luto por doña Ana. Como consecuencia de esto, Irene también optó por no regresar a La Graciosa y, aunque el motivo era más que evidente y entendible, ha querido hacer una aclaración al respecto.

"Única aclaración que voy a hacer respecto al tema de por qué no he ido a la boda de Anabel y Omar", comienza diciendo en un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram. "El año pasado y perdí a dos personas que amo con locura y quien estuvo ahí arropándome sin la necesidad de tener que estar charlando o mirándonos fue mi marido", continúa haciendo referencia a la dolorosa pérdida de su padre y de su madre, quienes fallecieron con apenas unos meses de diferencia.

"En esos momentos en los que pierdes a un ser querido no tienes ganas de nada, pero el saber que tienes cerca a tu compañero de vida para cualquier cosa te da refugio, calor y amor. Os puedo asegurar que me ha dado una pena enorme no acompañar a Anabel y Omar en su día tan especial, puesto que yo lo tenía todo organizado y todos íbamos a disfrutar mucho, pero la vida a veces te da un golpe y te cambia todo por completo", dice justificando su ausencia.

"Hay que respetar cada opinión y formas de afrontar cada circunstancia. Por eso pido que respetéis cada decisión. Yo he querido estar con mi marido y no me arrepiento de ello porque sé que me necesita y ahí estaré siempre para todo", concluye.