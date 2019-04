Isa Pantoja, triunfante, a su salida del juicio contra Paz Guerra: "Ha sido un alivio para mí"

Tras su primera impresión del juicio, Chabelita era preguntada también por la amistad tan estrecha que han hecho dentro del concurso su hermano, Kiko Rivera con su ex Alejandro Albalá . Y, a pesar, de que la opinión que tiene la hija de la tonadillera de Alejandro Albalá no es buena, tal como demostró en sus declaraciones en las que recordó algunos de los episodios oscuros que vivió con el concursante de 'GH DÚO', Isa no ve mal la amistad que se ha fraguado entre ambos:

"No lo veo mal, es un concurso. Yo fui la primera en decirle a mi hermano que yo también me había llevado muy bien con Techi dentro", ha dicho sobre esta amistad directa a la final y tras esto ha vuelto al hermetismo y a su media sonrisa cuando le han preguntado por la posible participación de su madre en 'Supervivientes'.

La defensa de una madre fuera de 'GH DÚO'

Frente a la poca información que dejaba Isa Pantoja del juicio por recomendación de su abogado, Paz Guerra se extendía más en su primera impresión y también manifestaba estar contenta por haber dicho "su verdad", aunque no podía evitar una crítica para la que un día fue la mujer de su hijo: "No estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho, pero bueno. Me parece desmedida esta demanda para lo que dije, pero vamos a esperar a la sentencia y ya está. Yo confío en la justicia y no me tengo que defender. Yo solo tengo que decir la verdad y ya está".