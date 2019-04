Miriam Saavedra comparte un sensual posado en bikini y abre un debate: "No puedo estar más feliz"

La exconcursante y ganadora de 'GH VIP' ha publicado un sensual posado en bikini que ha provocado sentimientos contradictorios entre sus seguidores. Mientras algunos alaban la figura de Miriam Saavedra otros no han dudado en arrementer durante contra la exnovia de Carlos Lozano.

En un maravillos balcón con vistas al mar y una amplia sonrisa de oreja a oreja, Miriam Saavedra ha sorprendido a todos sus seguidores con un espectacular posado en bikini. "No puedo estar más feliz", ha escrito en el texto que acompaña a la publicación, que ha provocado un debate entre seguidores y detractores.

Es cierto que la foto no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que no han dudado en comentar sus impresiones en la publicación de la exconcursante de 'GH VIP'. Mientras algunos la llaman "diva", "ídola" o le dejan mensajes a la propia Mónica Hoyos comparándola: "mira que mujer más bella por dentro y por fuera aprende señora"; otros, en cambio, no han dudado en preguntarle directamente por sus pechos: "tus tetas, son operadas o naturales". Pero algunos usuarios también han opinado sobre la relación de Miriam con Mónica y Carlos: "¿De qué ha comido MIRIAM? De Carlos y de Mónica. Mónica y Carlos se conocieron trabajando juntos, y de hay partió todo su currículum como pareja, pero Miriam de qué...Venga vamos, que nos vamos chica", ha escrito duramente otro de los usuarios.