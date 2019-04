Isa Pantoja posa con Asraf y lanza una pullita contra Irene Rosales: "Me tiene que aguantar"

telecinco.es

La hija de Isabel Pantoja, que ayer se conoció como concursante confirmada de la nueva edición de 'Supervivientes', ha posado con su novio Asraf Beno para 'Lecturas' y ha querido aclarar la relación que tiene con Irene Rosales. Chabelita ha explicado que su trato con la mujer de Kiko Rivera es frío y que ni le ha respondido al mensaje que ella le escribió al ser expulsada de 'GH DÚO'.

Todo parece indicar que a la propia Irene Rosales no le gustó nada la entrevista que Chabelita dio a esta misma cabecera en la que hablaba sobre las adicciones de su hermano Kiko Rivera. De ahí se entiende lo que Isa Pantoja ha catalogado de una relación fría con su cuñada a su salidad de 'GH DÚO'. Es por eso que la propia hija de Isabel Pantoja no ha dudado en explicarte de manera contundente, aunque se reafirme en el cariño que le tiene, lanzándole una pullita hacia Irene Rosales con advertencia incluida: “Que tenga muy en cuenta que soy la hermana de Kiko y eso no va a cambiar. Sus hijos, mi madre y yo vamos a estar siempre, hay que aguantarnos”. Tienes todos los detalles de la entrevista en el vídeo de apertura. ¡Dale al 'play'!

Chabelita y Asraf hablan de Isabel Pantoja

Pero la hija de Isabel Pantoja, que ha posado con su actual novio en las páginas interiores de 'Lecturas,' ha explicado lo bien y feliz que está junto a Asraf Beno. Tras unos meses de relación, la pareja se siente más feliz que nunca y así lo han comentado ambos en la entrevista que han dado a esta cabecera. "Conocí a toda la familia de Isa en Nochevieja en Cantora pero no reconcí a su madre. No le ponía cara", ha comentado el joven en referencia a su suegra, a la vez que también ha dicho: "Isabel Pantoja no impone, fue muy hospitalaria. Me dijo que si no comía carne me hacía una tortilla".

Pero Isa también ha tenido tiempo de hablar de la relación que tiene actualmente con su hermano. Ella piensa que por el bien de su madre y su abuela lo mejor es estar todos unidos y en familia, aunque llama la atención que afirme que no irá a recibir a su hermano el día de la final de 'GH DÚO'. "No iré a recibir a mi hermano al plató. Hablaré con él pero más adelante. Me gustaría quedar como dos hermanos normales", ha comentado Isa.

En la extensa entrevista se puede ver como Chabelita también ha tenido tiempo para afirmar erróneamente que su madre no participaría en 'Supervivientes', hecho que ayer se pudo comprobar sobre las ocho de la tarde que sí era cierto: Isabel Pantoja se convertía en concursante oficial del reality de supervivencia.

Pero Isa Pantoja también ha hablado de los planes de futuro que tiene con su físico. La exconcursante de 'GH VIP' se va a hacer una marcación abdominal y ha contado cuál fuer la reacción que tuvo su madre cuando se lo contó: "Mi madre me dice que estoy loca, que cómo me hago eso con 23 años y que tengo que esperar por si quiero tener más hijos, pero como no quiero".

