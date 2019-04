Makoke, a punto del desahucio: Kiko Matamoros cumple y la mete en su deuda millonaria

"No admito más tomaduras de pelo ni más abusos. No voy a permitir que Javierito Tudela se lleve un duro y mis hijos no", dijo Kiko y, al parecer tras estas declaraciones, ha cumplido su palabra porque ha implicado a Makoke en la deuda con Hacienda millonaria. En total, se les reclama algo más de 1,2 millones y si no pagan las consecuencias podrían pasar a ser penales.