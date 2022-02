"No aguantaba más, era una relación insostenible" , ha reconocido el que fuera también novio de Marina, que ha dado todos los detalles con total naturalidad y transparencia. Según ha explicado, el desliz que tuvo con Bela Salem durante su paso por 'La última tentación' ha terminado por convertirse en el detonante de su ruptura con la gaditana.

Al parecer, la influencer no habría conseguido superar aquellas dolorosas imágenes y en este tiempo no había hecho otra cosa que reprochar a Lobo por sus actitudes del pasado. "Yo creo que cuando perdonas, perdonas de verdad y no para macharte ni para echarte todo en cara", ha señalado el joven, que en estos días ha dejado de seguir en redes a Lucía y ha borrado todo rastro de su relación. Una decisión que ha tomado la joven de igual manera.