Isabel Jiménez muestra cuánto ha crecido su hijo Hugo: "Aunque no me gusta asomarlo, hoy me apetecía"

Isabel Jiménez acaba de cumplir 37 años . Y en lugar de compartir el típico vídeo soplando las velas, la presentadora de Informativos Telecinco ha decidido dar el protagonismo de su día a su hijo Hugo . "Podría poner mil fotos hoy. Y más tras una semana de tantos frentes, reuniones, carreras y cosas de la vida. Tantas que se me olvidó pasar por aquí...", ha confesado en un sincero post que ha gustado a casi 40.000 personal.

Con respecto a la privacidad del menor, una cuestión que ha cuidado a lo largo de estos últimos meses, Jiménez ha declarado lo siguiente: "Aunque no me gusta asomarlo por aquí demasiado, hoy me apetecía". Un cumpleaños que, con la presencia del pequeño Hugo, ha definido como "el primero del resto de mi vida".