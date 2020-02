Omar Montes relata su pasado con el bullying: "Si me hubiera dejado llevar, hoy no estaría aquí"

"Soy un chaval que me lo he currado, buena gente con todo el mundo y Dios me recompensa con el éxito", ha sacado como conclusión vital en esta charla con la periodista Luz Sánchez-Mellado. Según su propia experiencia, los palos que le dieron en el ring cuando se dedicaba al boxeo no fueron nada en comparación con los que le ha dado la vida .

"A mí me han hecho bullying. Me han llamado gordo de mierda, gitanaco, puto moro. Si me hubiera dejado llevar por esa gente, hoy no estaría aquí -asume al echar la vista atrás- Estaría en mi casa con depresión o me habría pegado un tiro".