Ismael habla de sus enfermedades y se sincera sobre su tratamiento: "Me encerré en casa antes, soy persona de riesgo"

Exclusiva: Ismael cuenta la verdad de sus enfermedades tras 'La isla de las tentaciones'

Ismael, participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Andrea, se ha sincerado en exclusiva para 'Outdoor' sobre un tema personal que ha marcado su vida desde hace años: las enfermedades que padece. Por primera vez, el influencer ha hablado claro sobre su diabetes y su celiaquía en una entrevista y ha explicado todos los detalles hasta ahora desconocidos.

Tal y como nos ha explicado, es diabético 1, lo que hace que sea "insulinodependiente". “Tengo que inyectarme insulina en cada comida que hago y a diario. Soy diabético desde hace nueve años, este verano haré diez”, ha señalado.

Desde hace unos cuatro o cinco años, Ismael también es celíaco. Según nos ha contado, desde pequeño ha tenido estomacales y eso hacía que su día a día no fuera del todo normal: “Siempre he sido un niño problemático en el colegio. Siempre tenía dolor de barriga, tenía que llamar a mis padres para que me recogieran y me llevaran al médico y tenía que estar yendo al baño continuamente”.

Siempre he sido un niño problemático

Al final, todo esto acarreó una serie de problemas en él y sus médicos le decían que era muy nervioso y que tenía colon irritable. Al cabo de un tiempo, le acabaron detectando diabetes y tuvo que empezar a convivir con ello.

"A raíz de ahí, las visitas al médico fueron más frecuentes y un día me dijeron: ‘¿tú tienes problemas estomacales?’ Les dije que claro, que de toda la vida”, ha explicado. Fue entonces cuando el endocrino decidió hacerle unas analíticas para ver qué estaba ocurriendo, pues pensaba que era celíaco.

Aunque Ismael ha confesado que ya había pedido esas pruebas anteriormente por sus dudas, nunca se las hicieron porque consideraron que no eran necesarias. “Cuando se dieron cuenta de que era celíaco vieron que, posiblemente, si me hubieran detectado esto a tiempo no habría desembocado en una diabetes”, afirma.

El ex de Andrea ha reconocido que esos problemas que tuvo de pequeño podrían haber tenido lugar debido a la celiaquía: “Igual he sido celíaco toda la vida y no se habían dado cuenta. Me dijeron que mi celiaquía podría haber desencadenado en una diabetes por no haber sido detectada a tiempo”.

Igual he sido celíaco toda la vida y no se habían dado cuenta

En todo momento, el deportista ha querido dejar claro que él no se pone ninguna limitación ni ningún impedimento en su día a día y que mucha gente sí que lo hace: “Al final es la excusa perfecta para cambiar tu estilo de vida y pasar a uno más saludable”.

Según ha explicado, él decidió empezar a hacer más deporte tras ser diagnosticado de diabetes y ha contado que esto ha acarreado consecuencias positivas: “El deporte me ayuda mucho a controlar mi glucosa y lo único que ha hecho ha sido beneficiarme siempre”.

La situación de Ismael, de 'La isla de las tentaciones', ante el coronavirus

El hecho de padecer diabetes y ser también celíaco hace que Ismael sea una persona de alto riesgo frente al coronavirus. Esto ha hecho que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ haya tenido que tomar las medidas pertinentes para protegerse.

“Yo empecé el confinamiento antes de que se decretara el estado de alarma. En cuanto vi que la cosa se complicaba me encerré en casa, sabiendo que mi enfermedad se puede complicar todavía más si cojo cualquier tipo de virus. Mi padre también es persona de riesgo y decidí extremar las precauciones”, aclara en relación a la crisis mundial por el coronavirus.

Empecé el confinamiento antes de que se decretara el estado de alarma