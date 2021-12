El novio de Lola estalla contra la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'

El futbolista ha sacado a la luz el audio que ha recibido por parte de Fani Carbajo

Iván Rubio ha brotado como nunca antes lo habíamos visto. El novio de Lola ha estallado contra Fani Carbajo tras haber recibido varios mensajes de carácter ofensivo. Aunque la pareja de la exconcursante de 'Supervivientes' siempre se había mostrado como un chico tranquilo y sosegado, lo cierto es que la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha conseguido sacarle completamente de sus casillas. Tanto, que ha decidido sacar a la luz un audio que no dejaría en buen lugar a la novia de Christofer.

El novio de Lola ha dicho basta. Iván se ha cansado de mantener el tipo y ha decidido expresar realmente cómo se siente sobre Fani, que se ha intercambiado varios mensajes con Lola en la intimidad. Unos mensajes que no han sentado nada bien al futbolista, que ha mostrado su lado más cizañero para responder públicamente a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

"No voy a usar ni el canal de mtmad de Lola ni otros medios que no sean míos para responderte a ti. Te lo repito otra vez: eres una garrula", ha ha comenzado explayándose el novio de la exconcursante de 'Supervivientes', que se ha mostrado muy caldeado y con ganas de responder a las acusaciones que la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' le está dedicando en privado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de I V Á N R U B I O 27 (@ivan27official)

Una de los calificativos que más ha molestado a Iván Rubio ha sido el de 'machista'. "Me llamas machista, pero yo no me meto contigo porque seas mujer, inculta. Me meto contigo porque fuiste tú la primera que lo hizo. Si hubiera sido tu novio, el pobrecito, le habría respondido a él. Me suda los huevos. Hay que explicártelo todo", ha continuado puntualizando el joven, que ha usado sus redes sociales para hablar sin ningún tipo de tapujos y desahogarse sobre este conflicto.

Por otro lado, Iván dice que Fani asegura que él la ha amenazado y él, por supuesto, lo niega rotundamente. "¿Qué amenazas tienes de mi parte? Creo que no sabes ni la definición de amenaza. A mí me la sudas, me la pelas", ha seguido el novio de Lola a través de su perfil oficial de Instagram.