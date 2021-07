"En cuarentena un amigo me retó a un baile. Yo entonces no tenía ni la aplicación ni sabía lo que era TikTok, pero me la bajé y, entre el tiempo libre y el uso, empecé a aficionarme", contaba el año pasado en una entrevista para Rne. "Estaba harto de ver gente que baila perfecto. De gente guapa que lo hace todo perfecto. Y dije, 'esto no puede ser así'. Porque yo intentaba hacer un baile de esos y necesitaba hacer 150 repeticiones de vídeo para que a mí me saliera un poco bien. Era imposible. Entonces yo pensé que tenía que haber más gente como yo, que tenía que haber más gente que no supiera bailar que la que supiese hacerlo. Tuvo mucho éxito porque precisamente hay mucha más gente que no sabe bailar", explicaba.