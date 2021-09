"Lo que es el hueso de la punta del dedo me lo he destrozado. Se me ha abierto el dedo por la mitad, me han quitado los trocitos de hueso, cerrado el dedo con unos puntos y ya está. Ahora a esperar a que se cierre, se cure y punto, pero vamos, todo bien y a descansar", explica mientras da las gracias a su comunidad de Internet por la preocupación recibida en las últimas horas. Afortunadamente, todo ha quedado en un gran susto.