Viajes, planes de futuro y mucho amor: así es la vida de Hugo Sierra e Ivana Icardi

Ivana Icardi y Hugo Sierra han conseguido dar una lección a todos al demostrar que las segundas oportunidades, a veces, sí son buenas. Los dos exconcursantes de ‘ Supervivientes ’ decidieron intentarlo de nuevo tras el fin del reality y su relación no puede ir mejor en estos momentos. En la actualidad, la pareja está muy feliz y ambos se encuentran disfrutando de una nueva vida muy diferente a la que tenían cuando se convirtieron en concursantes del reality de supervivencia de Telecinco.

A través de sus perfiles oficiales de Instagram, el ex de Adara Molinero y la ex de Gianmarco Onestini nos van mostrando todos y cada uno de los detalles de su día a día. Además, los dos hacen partícipes de su relación a sus seguidores en numerosas ocasiones y se demuestran públicamente lo mucho que se quieren mediante románticas dedicatorias con las que consiguen derretir a sus fans.

Desde que decidieron darle una nueva oportunidad al amor, Ivana y Hugo no se han separado ni un solo momento. La pareja ha vivido un verano de lo más intenso y ha disfrutado de sus vacaciones hasta el último minuto. A través de las redes sociales hemos podido verles en Gran Canaria, en Mallorca, en Menorca y en infinidad d sitios más. Y es que, no hay ni un solo lugar al que no vayan juntos.