Christofer cambia su aspecto tras operarse las orejas: "El antes y después es asombroso"

Christofer, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y actual pareja de Fani Carbajo, ha experimentado un notable cambio de aspecto tras operarse las orejas. El joven, que ha confesado que se ha operado por decisión propia y no por las críticas que recibe, no puede estar más encantado con el resultado obtenido tras su intervención. Pero no solo él, el doctor responsable de su cirugía también está muy feliz con el trabajo realizado y ha querido compartir con todos el asombroso antes y después de su operación.