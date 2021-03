"Llevo así unos cuantos días. Cuando pase todo esto os explicaré bien todo, os daré detalles de todo para que no os pase a ninguna. Es algo que me pasó cuando tenía 19 o 20 años. No era consciente de lo que me estaban pinchando en la boca. Ahora con 31 tengo que solucionarlo. Cuando pase todo esto os contaré todo porque sé que os puede ayudar mucho. Sé que estoy horrible, no hace falta que nadie me lo ponga porque soy consciente. Me veo en el espejo", intenta decir a duras penas mientras se tapa la boca para que no se le ven los puntos.