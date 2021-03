Merche escribe una carta de despedida a Àlex Casademunt, su expareja: "Tengo el alma rota"

Merche y Àlex Casademunt fueron pareja durante cuatro años

Un romántico detalle del que, sin embargo, se desprendió años más tarde. Y es que, una vez finalizada su historia, la cantante andaluza decidió recurrir al láser para borrar de su piel el rastro del concursante de 'OT 1'. "Me he quitado la inicial de Àlex, mi exnovio. Mientras me lo hacía ya sabía que me lo iba a borrar. Muchos fans se hicieron el mismo tatuaje y ahora también se lo han quitado", comentaba en su día la intérprete de exitosos temas como 'Abre tu mente' o 'Eras tú'.