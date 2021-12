Jessica Bueno no puede estar más feliz con sus hijos. La exconcursante de 'Supervivientes' vive entregada a sus tres criaturas, a quienes no duda en inmortalizar con su cámara cada vez que tiene ocasión. La ex de Kiko Rivera se convirtió en madre por tercera vez el pasado mes de julio y, desde entonces, el pequeño Alejandro ha sido el rey y la alegría de la casa. La sevillana está especialmente impresionada con su bebé de cinco meses, que ha crecido mucho en este tiempo.