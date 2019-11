Jonathan 'GH' cuenta lo que ha pasado con Niedziela y Yoli estalla: "Eres más mala que un dolor"

Jonathan 'GH' destapa lo que ha pasado con Niedziela y Yoli estalla contra ella

El triángulo amoroso Yoli, Jonathan y Niedziela sigue rodeado de polémica. Los exconcursantes de 'Gran Hermano' vuelven a estar de actualidad y todo tras el vídeo de Yoli para 'mtmad' en el que insinúa que Niedziela sería la persona especial de su ex. Parece que este vídeo no le ha gustado del todo a Jonathan, que ha decidido romper su silencio para confesar qué ha pasado entre la exconcursante de 'GH' y él.

Mostrándose muy enfadado, ha utilizado su perfil oficial de Instagram para expresar cómo se siente y hablar de su relación con la artista de circo. "Veo que a la gente le encanta meterse en vidas ajenas. No va por Yoli, ella está en su derecho de expresar lo que le dé la gana. Las formas a veces no son las correctas y todos nos podemos equivocar. Ya sabéis que ella es muy impulsiva, así que allá ella con lo que diga y con las consecuencias. Si a mí algo no me gusta, directamente no lo sigo", ha comenzado explicando.

La cosa no ha quedado ahí y Jonathan ha querido compartir con todos sus seguidores lo que ocurrió exactamente con Niedziela. Tal y como ha explicado, los dos tuvieron una cita cara a cara en 'mtmad', en la que pudimos verles muy cómplices, y tras ese encuentro "simplemente surgió una pequeña amistad". El valenciano ha explicado además que ha recibido una invitación para asistir al circo a verla y que va a acudir porque le encanta este tipo de espectáculo.

El influencer también ha querido dejar claro que aunque cada uno puede hacer o decir lo que quiera, todo tiene unas consecuencias. Además, ha pedido respeto a sus seguidores debido a que está recibiendo comentarios “con maldad” y “para hacer daño”. Por sus palabras, parece que el tema de la invitación al circo habría sido el desencadenante del berrinche de su exmujer.

El gran enfado de Yoli ‘GH’ con Niedziela

En medio de todo este revuelo, la que ha protagonizado el mayor enfado ha sido LoveYoli. Después de que su ex le reconociera que está conociendo a una persona muy especial, todas las sospechas de la de Albacete apuntan a Niedziela. Muy enfada, ha explotado en ‘mtmad’ y le ha dedicado su último vídeo a la artista, sobre la que no ha hablado muy bien. Además, en sus redes sociales tampoco ha tenido buenas palabras para ella y le ha enviado este contundente mensaje: “Vas de que no has roto un plato en la vida y eres más mala que un dolor, fresca”.